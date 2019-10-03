Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украина возобновила поставки электроэнергии из России, которые были прекращены в 2015 году. По данным украинских СМИ, электроэнергия поставляется по прямому контракту с «Юнайтед Энерджи» в объеме около 100 МВт в сутки. Контракт по коммерческому импорту электроэнергии пилотный, но заключен под полную предоплату.

Причина возобновления поставок - «вынужденная мера», пишет «Коммерсантъ». На Украине - дефицит угля для ТЭЦ из-за ситуации в Донбассе. Хотя украинские эксперты объясняют возобновление поставок либерализацией местного рынка и открывшейся из-за этого возможностью закупать более дешевую импортную энергию.

Контракты с Украиной не будут долгосрочными, считает президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут. Украина перешла к новой модели рынка, и теперь потребители ищут средства для снижения цены в закупках электроэнергии.

«Для начала нужно, чтобы этот рынок стал более широким, а не распространялся только на сотрудничество двух компаний, это станет выгодно, если позволит поставлять более дешевые энергоресурсы», - сказал он.

Новая модель рынка подразумевает, что Украина перейдет к полномасштабному конкурентному рынку благодаря двусторонним соглашениям между производителями и крупными потребителями.