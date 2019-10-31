Южная Корея заявила о двух ракетных пусках КНДР
Из северокорейской провинции Пхенан-Намдо были запущены две ракеты в направлении Японского моря.
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Южнокорейские военные зафиксировали пуски двух ракет Северной Кореи в сторону Японского моря. Об этом сообщило Минобороны Южной Кореи.
Как пишет AP, пуски были произведены из провинции Пхенан-Намдо. ВС Южной Кореи следят за развитием ситуации.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты малой дальности. Он подчеркнул, что Токио осуждает ее запуск.
Японское общественное телевидение сообщило, что после нового ракетного пуска Северной Кореи Япония провела экстренное заседание Совета безопасности страны. Синдзо Абэ поручил всем профильным ведомствам страны собирать и анализировать информацию. После чего Япония направила протест КНДР.