Путин поздравил жителей Московской области с юбилеем

Владимир Путин поздравил жителей Московской области с 90-летием региона. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«На протяжении столетий древняя подмосковная земля играла важную роль в становлении и укреплении российской государственности, была оплотом борьбы с завоевателями, осмелившимися посягнуть на свободу и независимость Отечества. Здесь - великие исторические, духовные святыни нашего народа, памятники ратной славы, бесценные шедевры архитектуры и искусства, уникальные природные заповедники», - сказано в поздравительном обращении.

Глава государства отметил, что жители Московской области могут гордиться многими поколениями своих земляков, которые внесли значимый личный вклад в развитие национальной экономики, науки, культуры, образования, ярко проявили себя на государственном, общественном, литературном и творческом поприщах.

Он подчеркнул, что сегодня Подмосковье обладает мощным инновационным, технологическим, интеллектуальным потенциалом, широким спектром возможностей для повышения инвестиционной привлекательности.

«В регионе созданы крупные, известные во всем мире наукограды, воплощаются в жизнь масштабные инициативы в промышленности, социальной сфере и АПК, наращиваются темпы жилищного строительства, развивается туризм», - добавил президент.

По словам Владимира Путина, он уверен, что жители Подмосковья и впредь будут трудиться с полной отдачей, достойно решать стоящие перед Московской областью задачи.