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В офисе Зеленского рассказали об усталости президента

Александра Арсентьева
13:02 31.10.2019
Глава государства очень болезненно реагирует на критику в СМИ.
В офисе Зеленского рассказали об усталости президента
© Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику в адрес своей команды. Об этом рассказал глава офиса главы государства Андрей Богдан.

«Он устал. Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием СМИ - он это очень болезненно воспринимает», - сообщил он в интервью изданию «Украинская правда».

Богдан отметил, что советует Зеленскому не читать ленту социальной сети Facebook, потому что там появляется «искаженная информация».

«Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч, Порошенко и не снилось. Он очень популярный уже в мире человек», - добавил Богдан.

По его словам, поскольку наблюдается заинтересованность, то ее надо использовать на благо государства, привлекать инвесторов, приглашать политиков, объяснять, что происходит на Украине, поправлять имидж государства.

«А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии», - подчеркнул Богдан.

Весной на Украине прошли выборы президента, в ходе них Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. По результатам опроса социологической группы «Рейтинг», который был опубликован 24 октября, украинскому лидеру доверяют 66% населения, это на 4% меньше, чем в августе.

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