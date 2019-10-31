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Зеленский заявил, что разведение сил в Петровском должно стартовать 4 ноября

Василиса Морозова
12:43 31.10.2019
Президент Украины призвал ВСУ и ополченцев начать разведение сил в Петровском уже 4 ноября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные и ополченцы должны начать отвод сил и техники в ДНР 4 ноября. Об этом он сказал во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы со своей стороны начали разведение, если все будет безопасно и в Петровском в течение недели с 4 ноября мы должны начать разведение», - сказал он.

Зеленский напомнил, что на этой неделе начался разведение сил в Золотом. О том, что в Золотом начался отвод войск 29 октября глава МИД Украины. По условиям соглашения, разведение сил и средств продлится трое суток.

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