В Минобороны РФ назвали провокацией вброс якобы видео «издевательств» в воинской части

Распространенная интернет-изданием «Лента.ру» якобы видеозапись «издевательств» в воинской части является грубейшей провокацией редакции. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября и вообще к Вооруженным Силам, уточнили в ведомстве.

«Действия редакции интернет-издания "Лента.ру" по сознательному введению в заблуждение массовой аудитории в погоне за собственной цитируемостью заслуживают должной оценки соответствующих государственных структур», - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также обратили внимание, что «Лента.ру» - «не единственное издание, через которое регулярно вбрасываются различные анонимные слухи и фейковые видеосъемки о событиях, якобы имеющих отношение к российским Вооруженным Силам».