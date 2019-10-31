Опубликовано расписание движения поездов через Крымский мост

Официальное расписание движения поездов опубликовала ФГУП «Крымская железная дорога» в соцсетях.

В Симферополь из Москвы будет ездить двухэтажный скорый поезд №28, который будет отправляться в 23.44 из столицы РФ и прибывать в пункт назначения на вторые сутки в 08.50. Из столицы Крыма поезд №28 будет отправляться в 18.20, а прибывать - в 5.10, спустя почти 35 часов.

Из Петербурга путь займет более 42 часов, поезд №7 будет отправляться в 14.00, а прибывать в столицу Крыма в 09.25. Отправление поезда обратно будет в 15.55, прибытие в Петербург - в 10.20.

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Вначале по Крымскому мосту в сутки будут курсировать восемь пар поездов по 11 маршрутам из материковой части РФ до Симферополя, Севастополя, Евпатории и Феодосии. В будущем это количество увеличат до 65 пар поездов (45 пассажирских и 20 грузовых), добавят составы в Мурманск, Екатеринбург и Кисловодск.

По плану железнодорожное движение по Крымскому мосту для пассажиров будет запущено в начале декабря 2019 года, а грузовое - летом следующего года.