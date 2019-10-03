Магазин, который никогда не откроется: Бэнкси вновь удивил своих поклонников

В Лондоне появился магазин мебели и предметов интерьера GrossDomesticProduct, который принадлежит художнику Бэнкси. В своем Instagram он написал, что это инсталляция, и двери никогда не откроются, но купить вещи все же можно с помощью интернета.

Известно, что Бэнкси пришлось открыть свой магазин из-за судебных разбирательств с производителем открыток.

«Эта компания хочет завладеть торговой маркой, содержащейся в моем искусстве, и моим именем, чтобы легально продавать поддельный мерч Бэнкси», - цитирует художника Belfast Telegraph.

Юрист Марк Стивенс, который специализируется в области искусства, объяснил, зачем Бэнкси открыл магазин. По его словам, художник, как владелец своей торговой марки, фактически не использовал ее: не выпускал под ней никакой продукции, а значит, это может сделать кто-то еще. Открытие своего магазина может решить этот вопрос.