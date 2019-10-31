Звезда фильмов «Невероятный Халк» и «Доктор Дулиттл 2» скончался в США

Американский актер Джон Уизерспун умер в своем доме в Шерман-Оксе в Калифорнии. Трагедия произошла 29 октября. Об этом семья 77-летнего артиста рассказала на его странице в Twitter без указания причин смерти.

«С глубокой печалью должны сообщить, что наш муж и отец Джон Уизерспун скончался. Он был легендой индустрии развлечений. Мы любим тебя», - сказано в сообщении.

Что стало причиной смерти, родственники актера не сообщили.

Джон Уизерспун родился в 1942 году в Мичигане. В 1977 году он начал сниматься в кино. Фильмография артиста огромна, он был задействован в более чем 80 проектах, в том числе в кинолентах «Невероятный Халк», «Шалун», «Певец джаза», «Никки, дьявол младший», «Улетный транспорт», «Доктор Дулиттл 2», «Принц из Беверли-Хиллз», «Вампир в Бруклине», «Черный Иисус» и «Гетто».