В поликлинике в Южно-Сахалинске на головы пациентов обрушился подвесной потолок

В поликлинике №6 в планировочном районе Луговое в Южно-Сахалинске на пациентов обвалился подвесной потолок. Конструкция обрушилась, когда родители с детьми ждали приема врачей. Инцидент произошел 31 октября около 18.10 по местному времени.

Одна из пациенток поликлиники рассказала, что рухнувшая конструкция попала ей прямо на голову, но за медпомощью она обращаться не стала. Вместе с ней приема ожидали ее несовершеннолетняя дочь и трехлетний сын, женщина сумела уберечь детей от падающих обломков, сообщает Astv.ru.

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В медучреждении в настоящее время проходит ремонт. Часть помещений закрыта, но поликлиника продолжает принимать больных. Сейчас учреждение работает в штатном режиме. К утру 31 октября потолочная система была разобрана, конструкции усилили и открыли проход для посетителей, об этом рассказали ИА Sakh.com в региональном минздраве.

Также в здании проводится обследование инженерных систем и потолочных конструкций для предотвращения подобных случаев.