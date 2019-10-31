СИЗО «Бутырку» и «Пресню» могут перенести за пределы центра Москвы

В ближайшие годы в Москве собираются построить три новых следственных изолятора, один из них придет на смену старейшему столичному СИЗО «Бутырка». Об этом рассказал заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев.

По его словам, сейчас прорабатывается возможность заключения соглашения, которое предполагает выделение городом земельного участка, строительство нового следственного изолятора на 3 тысячи мест за пределами центральной части города и передачу Москве зданий старых СИЗО-2 («Бутырка») и СИЗО-3 («Пресня»).

В интервью ТАСС Бояринев отметил, что еще один следственный изолятор в Москве на 2 тысячи мест будет строить ФСИН РФ в рамках федеральной целевой программы.

«Кроме этого, в Зеленограде на территории действующего СИЗО-12 будет строиться дополнительный большой корпус на 800 мест», - добавил замдиректора ФСИН России.

В декабре прошлого года о закрытии «Бутырки» и «Пресни» сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. Изначально вместо «Пресни» собирались построить СИЗО на 2 тысячи мест, но столичная мэрия выступила с предложением также закрыть «Бутырку» и «Матросскую Тишину» в обмен на новое здание на 5 тысяч мест в соответствии с европейскими стандартами, наподобие «Крестов-2» под Петербургом.