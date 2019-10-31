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Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане достигло 73

Василиса Морозова
11:20 31.10.2019
Причиной пожара стал взрыв газовой походной плитки, которую нелегально использовали пассажиры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В результате пожара в поезде в Пакистане погибли по меньшей мере 73 человека, сообщает телеканал Geo.tv.

Поезд направлялся из Карачи в Равалпинди, когда взорвалась газовая походная плитка, которую перевозил с собой один из пассажиров. Взрыв спровоцировал пожар сначала в одном вагоне, позже огонь перекинулся еще на два. Они выгорели полностью.

Глава районной спасательной службы Бакир Хуссейн рассказал, что погибших будут идентифицировать по ДНК, так как только 10 человек были опознаны.

Отмечается, что в трех вагонах находилось около 200 человек, в одном вагоне было 77, во втором - 78, а в вагоне бизнес-класса ехали не менее 54 пассажиров.

Министр путей сообщения Шейх Рашид сообщил, что семьям погибших выплатят 1,5 млн рупий, а пострадавшим - полмиллиона рупий. Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

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