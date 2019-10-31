Политолог объяснил, кто заинтересован в разведении сил в Донбассе

Германия и Франция заинтересованы в решении проблем Донбасса, они могли бы помочь Киеву с реализацией минских договоренностей, рассказал политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik.

По его словам, французский президент Эммануэль Макрон, который выстраивает свою геополитическую позицию, будет пытаться решить ситуацию на юго-востоке Украины.

«Для Макрона это принципиальная позиция - попытаться разрулить ситуацию с Донбассом, потому что без этого ядром Европы Франция никак не станет. Тем более, что "формула Штайнмайера" вроде дает шансы. Франция будет довольно активно разогревать реализацию "формулы" и способствовать разведению сил», - пояснил эксперт.

Кроме того, Германия, по мнению Беня, тоже заинтересована в разрешении ситуации в Донбассе.

При этом остаются некоторые страны, которые не желают установления мира на Украине для реализации санкций против России. В связи с чем ситуация быстро не поменяется.

«До сих пор есть достаточно серьезные силы в ЕС и США, у которых теплится надежда на то, что этот конфликт так и будет тлеть, а они будут дальше раскручивать режим санкций», - добавил политолог.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала разведение сил и средств в Золотом на Украине.