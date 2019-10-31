«Скользко»: водителей Москвы предупредили о гололедице на дорогах
Водителям порекомендовали не выезжать на автомобиле без зимней резины и соблюдать осторожность.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
На дорогах Москвы 31 октября скользко, поэтому автомобилистам посоветовали быть осторожными и внимательными. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Московского паркинга».
«На дорогах скользко. Соблюдайте дистанцию, интервал и осторожность. Берегите себя - без зимней резины не выезжайте», - пишет пресс-служба.
Ранее Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в столичном регионе из-за образования на дорогах гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22.00 пятницы, 1 ноября.
Сегодня сразу в несколько регионов России пришли похолодание и заморозки, в связи с чем увеличилось количество ДТП.