«Скользко»: водителей Москвы предупредили о гололедице на дорогах

На дорогах Москвы 31 октября скользко, поэтому автомобилистам посоветовали быть осторожными и внимательными. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Московского паркинга».

«На дорогах скользко. Соблюдайте дистанцию, интервал и осторожность. Берегите себя - без зимней резины не выезжайте», - пишет пресс-служба.

Ранее Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в столичном регионе из-за образования на дорогах гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22.00 пятницы, 1 ноября.

Сегодня сразу в несколько регионов России пришли похолодание и заморозки, в связи с чем увеличилось количество ДТП.