Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Скользко»: водителей Москвы предупредили о гололедице на дорогах

Василиса Морозова
10:07 31.10.2019
Водителям порекомендовали не выезжать на автомобиле без зимней резины и соблюдать осторожность.
«Скользко»: водителей Москвы предупредили о гололедице на дорогах
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

На дорогах Москвы 31 октября скользко, поэтому автомобилистам посоветовали быть осторожными и внимательными. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Московского паркинга».

«На дорогах скользко. Соблюдайте дистанцию, интервал и осторожность. Берегите себя - без зимней резины не выезжайте», - пишет пресс-служба.

Ранее Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в столичном регионе из-за образования на дорогах гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22.00 пятницы, 1 ноября.

Сегодня сразу в несколько регионов России пришли похолодание и заморозки, в связи с чем увеличилось количество ДТП.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата31.10.2019, 07:16
Стало известно кодовое обозначение НАТО для Су-57
Дата31.10.2019, 05:00
Вдоль границы: военные РФ проехали по маршруту совместного патрулирования с Турцией в Сирии
Дата30.10.2019, 15:22
Овечкин вышел на 12-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата28.10.2019, 17:30
Две субмарины-носители «Калибров» заложат на «Адмиралтейских верфях»
Дата30.10.2019, 07:00
Журналисты «Звезды» обнаружили неизвестную подлодку: кадры со дна Балтики
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:07 В стране и мире
«Скользко»: водителей Москвы предупредили о гололедице на дорогах
10:05 Армия
Видео
Решающий этап: «Взвод» справился с первым финальным заданием
09:49 В стране и мире
Видео
Кадры задержания банды, ограбившей бизнесмена в Москве
09:32 В стране и мире
Москалькова предложила засчитывать в стаж безработных женщин уход за ребенком
09:27 В стране и мире
Два звонка: как Филатов получил главную роль в легендарном «Экипаже»
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Видео
Подводник назвал вероятные причины гибели найденной на дне Балтики субмарины
Видео
Проклятие фараонов: чем опасны найденные в Египте саркофаги с мумиями
Видео
Неравный бой: крыса выстояла в поединке с кошкой и собакой
Видео
Гигантский крокодил заглотил собаку, не оставив ей шансов спастись: видео
Видео
Наш ответ санкциям: американские энтузиасты рассказывают правду о роли СССР во Второй мировой войне
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.