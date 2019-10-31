Ученые нашли альтернативу трансплантации для детей с пороком сердца

Российские ученые вместе с коллегами из Бельгии нашли способ поддержания кровообращения у детей, которые страдают пороком сердца. Они создали прибор - биотехническую систему, соединяющую вены с артериями. Устройство представляет собой роторный насос, который способен обеспечить дополнительный напор крови, при этом снижая разрушение эритроцитов и уменьшая нагрузку на единственный желудочек сердца. По словам специалистов, их разработка является альтернативой трансплантации.

По статистике, только в нашей стране тысячи детей (0,013% новорожденных) рождаются с опасными заболеваниями - в их сердце не хватает одного желудочка, или он оказывается недоразвитым и не способно полноценно перекачивать кровь. Без лечения смертность у этих детей очень высокая, а трансплантация донорского сердца в России имеет законодательные ограничения, говорится в исследовании, которое было опубликовано в Artificial Organs.

После выявления заболевания детям делают трехступенчатую операцию Фонтена, при ней кровь из вен врачи направляют непосредственно в легочные артерии, минуя правое предсердие, но у такой процедуры есть недостатки - происходит перегрузка легочных вен и желудочка, из-за этого развивается сердечная недостаточность, сообщает RT.

Для поддержания кровообращения у детей специалисты разработали прибор, который является роторным насосом. Он соединяет вены и артерии, а сам представляет собой механическое устройство, которое помещается в нижнюю полую вену и обеспечивает дополнительный напор крови.

Коллективу ученых удалось найти форму так называемого кавопульмонального соединения, она дает возможность при небольших гидравлических потерях равномерно распределять кровь по легочным артериям, при этом снижая разрушение эритроцитов и уменьшая нагрузку на желудочек.

По словам ученых, работа носит междисциплинарный характер - для создания прибора объединились кардиологи и инженеры. Специалисты уверены, что реализация их проекта сможет повысить продолжительность и качество жизни пациентов с недоразвитыми желудочками сердца или с отсутствием одного из желудочков.