Меркель поприветствовала развод вооружений в Золотом

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсудила с ним подготовку к проведению встречи лидеров «нормандской четверки» (РФ, Германии, Франции и Украины).

Как рассказал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, в ходе разговора Меркель поприветствовала прогресс в вопросе разведения сил около Золотого в Донбассе.

«Одновременно она выразила надежду на то, что после начала отвода войска в Золотом удастся осуществить разведение и в Петровском», - сказал он.

Стороны подчеркнули также важность скорейшего достижения соглашения по транзиту газа из России через Украину в будущем.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 29 октября заявил, что в Золотом начался отвод войск. По условиям соглашения, разведение сил и средств продлится трое суток.