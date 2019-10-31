Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

© CENTCOM

На кадрах видно здание, в котором, по утверждению Вашингтона, находился аль-Багдади. В какой-то момент происходит серия выстрелов и последующий за ними взрыв.

© CENTCOM

Как рассказывал президент США Дональд Трамп после завершения операции, террорист взорвал себя сам в момент, когда американцы подобрались к его убежищу в сирийском Идлибе.

© CENTCOM

По словам представителя Пентагона, ДНК-анализ «подтвердил с абсолютной точностью», что США уничтожили именно аль-Багдади. В общей сложности были ликвидированы шесть террористов ИГИЛ*.

В Минобороны России ранее заявили, что у Москвы нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному «уничтожению» террориста.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая группировка.