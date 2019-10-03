СМИ: певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

В конце сентября на официальной странице Twitter полиции Лос-Анджелеса появился видеоролик, на котором бездомная женщина, стоя в вестибюле станции метро, исполняет арию из оперы «Джанни Скикки» композитора Джакомо Пуччини. Ролик быстро набрал популярность и уже собрал около миллиона просмотров.

Согласно информации Los Angeles Times, бездомной исполнительницей оказалась 52-летняя россиянка Эмили Замурка, которая эмигрировала в Соединенные Штаты в начале 1990-х годов. По ее словам, она научилась петь, подражая оперным певцам из телепрограмм.

Замурка сообщила, что сначала она жила в Миссури, работала в ресторанах и доме престарелых, потом перебралась в штат Вашингтон и начала давать уроки игры на фортепиано в церкви. Однако в скором времени из-за проблем со здоровьем и финансовых трудностей женщина оказалась на улице. С тех пор она ночует где приходится и живет на соцвыплату от государства, ее размер составляет 400 долларов в месяц.

Женщина сначала испугалась, когда офицер полиции начал ее снимать, и попросила этого не делать. Потом она попросила никуда этот ролик не выкладывать, отмечает издание, однако он все равно это сделал, и видео быстро разошлось по Сети. Замурка сразу получила предложение о работе, а вскоре ей, возможно, удастся подписать контракт на запись композиции или альбома.

Сначала с женщиной связался представитель одного из членов городского совета Лос-Анджелеса Бранимир Квартук и сделал ей предложение спеть на открытии квартала Маленькая Италия, пишет Los Angeles Times. Издание TMZ сообщает, что известный продюсер и композитор Джоэль Даймонд хочет предложить ей контракт. Как рассказал Даймонд, он надеется записать с женщиной новый «хит, в котором смешаются жанры классической и электронно-танцевальной музыки», сообщает РИА Новости.

Для помощи Замурке создан благотворительный фонд, который собрал свыше 45 тысяч долларов.