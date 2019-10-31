Представительства Израиля по всему миру приостановили работу из-за нехватки денег

Все посольства и консульства Израиля в мире закрыты на неопределенный срок с 1.00 30 октября по израильскому времени. Новость о закрытии сообщили на страницах дипломатических представительств в социальных сетях.

«Вход в посольство закрыт, услуги предоставляться не будут», - сообщило миссия в России в Facebook.

Сотрудники посольства устроили забастовку, объяснив ее тем, что «Минфин не оставляет выбора» и «вынуждает прибегнуть к данным мерам».

Ситуация сложилась в результате сокращения расходов на дипломатов. Согласно новым стандартам отчетности, со всех расходов, не подкрепленных представительскими квитанциями, будет взыскан налог. Новые указания, по мнению дипломатов, противоречат ранее достигнутым условиям и нарушают существующий уже несколько десятилетий порядок.

К масштабной забастовке дипломатов намерены присоединиться и в Министерстве обороны и в других ведомствах, где также сокращают бюджет.