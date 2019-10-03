Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днем германского единства
Президент заявил, что объединение Германии является событием исторического масштаба.
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Владимир Путин поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и главу государства Франка-Вальтера Штайнмайера с Днем германского единства. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
В телеграмме говорится, что объединение Германии является событием исторического масштаба, которое ознаменовало окончание холодной войны в Европе и открыло «новую страницу в отношениях между нашими государствами».
Президент России выразил уверенность, что развитие российско-германского сотрудничества отвечало бы интересам народов РФ, Германии и других европейских стран.