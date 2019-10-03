В лапше быстрого приготовления обнаружены пестициды

Среди популярных торговых марок лапши быстрого приготовления сотрудники Роскачества при проверке выявили токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли. Для исследования эксперты отобрали 17 марок, из которых 14 произведены в России, две - в Казахстане и одна - в Корее.

По сообщению организации, ни одна из представленных торговых марок не может претендовать на российский знак качества, так как в данной продукции были обнаружены несоответствия по показателям повышенного стандарта Роскачества.

«Были обнаружены следы бифентрина (пестицид) - в лапше "БигЛанч" и следовые количества регулятора роста растений в "БигЛанч", "Золотистая жатва", "Роллтон", "Моя цена"», - цитирует РИА Новости сообщение организации.

Вредные вещества в небольших количествах могли попасть в лапшу только через основное сырье - муку, считают эксперты.

Анализ показал, что у 12 производителей содержание соли выше нормы, а также велика вероятность использования некачественного растительного масла.

Доводы о том, что производители используют сою, но не указывают ее в составе продукта, а также о том, что заявленное мясо в лапше отсутствует, не подтвердились. Также не было обнаружено искусственных красителей, а вот глутамат натрия все-таки присутствует, но в небольшом количестве, отмечают эксперты.