Путин призвал обнулить взаимные претензии по газовому спору России и Украины

России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору с обеих сторон и избавиться от «абсурда», считает Президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что «Газпрому» через украинские суды пытаются предъявить выплату в $7 млрд за его «монопольное место на транзитном рынке».

«Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме», - отметил российский лидер по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Российский лидер отметил, что «Газпром» готов к поставкам газа на Украину по значительно более низкой цене.

«Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня», - сказал он.

Также Путин отметил, что Украина сейчас получает российский газ и в этом «нет сомнений». Однако, он поступает в страну по «ложному реверсу».

«Но бог с ним, с этим ложным реверсом, главное, что выгода для Украина очевидна. И для конечного потребителя, и для комбыта, и для граждан, и для экономики в целом», - добавил президент России.

Несмотря на различные оценки некоторых чиновников из Евросоюза, Еврокомиссии, Путин добавил, что переговоры в Брюсселе, которые состоялись в понедельник, прошли «конструктивно».

«Наши оценки расходятся, мы считаем, что они были конструктивными. Причем со всех сторон, включая наших украинских партнеров», - сказал президент России.

Очередные трехсторонние газовые консультации проходили ранее в Бельгии. Представители Российской Федерации, Украины и Евросоюза обсудили продление контракта на транзит газа из России в Европу по территории Украины после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце этого года.

Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Будапеште 30 октября также затронули темы нормализации отношений РФ и ЕС, политическом сотрудничестве и подписали договоры в области здравоохранения, спорта и социальной сфере.