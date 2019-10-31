Генсек НАТО приехал с визитом на Украину

В четверг, 31 октября, он выступит на пленарном заседании Верховной рады в Киеве и проведет заседание комиссии НАТО-Украина с участием Владимира Зеленского. Столтенберг уже посетил Одессу, куда также вошла группа из четырех боевых кораблей альянса. Накануне в Херсонской области на границе с Крымом стартовали военные учения с применением зенитных ракетных комплексов «Бук» и С-300. МИД России выразил обеспокоенность в связи с предстоящими маневрами и предостерег Киев от провокаций.

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