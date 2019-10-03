СМИ сообщили о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В России произошло «чудо» в сфере карточных платежей, к этому явлению привели сочетание дешевого розничного финансирования, крупных инвестиций в технологии и высокой концентрации рынка.

В 2010-2018 годах рост объема платежей в России составил в среднем почти 22,1%, а в 2019-2028 годах рост уменьшился до 11,8%, но страна не утратит лидерство по этим показателям среди рассмотренных в докладе 58 государств. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование консалтинговой компании The Boston Consulting Group.

В свою очередь, на рынке Европы увеличение карточных платежей ожидается на уровне 5,9% в год, при этом на западноевропейском рынке прогнозируется увеличение на 5%, а на восточноевропейском - 7,4%, в основном за счет российских показателей.

Также в консалтинговой компании отметили, что благодаря «российскому чуду» страна стала крупнейшим в Европе рынком по числу операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по количеству защищенных токенизированных транзакций. По словам экспертов, бесконтактные платежи и платежи, осуществляемые с помощью мобильных телефонов в России адаптировались лучше, чем в других государствах.