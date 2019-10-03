Эксперты рассказали, как россиянам сэкономить на отоплении

Россияне могут не переплачивать за услуги ЖКХ и больше не испытывать неудобств в теплых квартирах, когда в домах уже включили отопление, но на улице ожидается потепление. Эксперты предложили устанавливать в квартирах индивидуальный счетчик тепла, с помощью которого можно будет регулировать температуру батарей. Жители будут потреблять только то количество тепла, которое им необходимо, учитывая погодные условия и режим использования помещения.

«Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла», - цитирует РИА Новости замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.

Профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев допускает использование такого счетчика в масштабах одного дома. Например, если по каким-то причинам невозможно регулировать тепло индивидуально в каждой квартире.

Один из экспертов предупредил, что такая мера окажется бесполезной, если в доме открыты окна, текут трубы или есть другие источники теплопотерь. По подсчетам специалистов, снижение температуры в комнате всего на 1 градус дает экономию по счетам на отопление в 7%.