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Названы регионы РФ с самыми качественными дорогами

Василиса Морозова
09:29 30.10.2019
Эксперты оценивали качество дорог по их ровности, прочности дорожного покрытия, его сцепным качествам, хорошей видимости.
Названы регионы РФ с самыми качественными дорогами
© Фото: Stefan Wackerhagen, imagebroker.com, Globallookpress

Специалисты Росстата исследовали российские дороги на ровность и прочность дорожного покрытия и назвали российские регионы с самыми качественными трассами.

Как пишет RT, лидером в рейтинге стала Москва (97%) – в 2018 году в ней оказалось больше всего дорог общего пользования, которые бы соответствовали нормативных требованиям. За ней следует ХМАО (84,5%), на третьем месте Ставропольский край (74,9%), затем Красноярский край (71,4%) и Ингушения (70,4%).

В середине рейтинга с показателями 60-70% - Краснодарский край, Воронежская область, Хакасия, Тюменская область, Петербург, Пензенская область, Московская область, Белгородская область и Чукотский с Ямало-Ненецким автономные округа.

К регионам, где плохие дороги, меньше всего соответствующие нормам, эксперты отнесли республику Марий Эл (1,4%), Саратовскую область (9,9%), Калмыкию (11,8%), Архангельскую (15,1%) и Магаданскую (17%) области.

По данным Росстата, за 10 лет показатель улучшился на 5%, в прошлом году нормам соответствовало около 42,4% всех дорог в РФ. К нормативным требованиям для дорог общего пользования относятся частности, ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость.

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