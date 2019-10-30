Екатеринбург завалило снегом: свыше десятка ДТП за пару часов

В Екатеринбурге ночью и утром 30 октября прошел сильный снегопад. Фото и видео с белыми улицами опубликовали в соцсетях жители города.

Как пишет E1 со ссылкой на главного синоптика Свердловской области Галину Шепоренко, непогоду в регион принес антициклон. Метеоролог полагает, что всю неделю в Екатеринбурге будет минусовая температура и снег уже не растает.

© Инцидент Екатеринбург, ВКонтакте

Znak.com, в свою очередь, со ссылкой на региональный пресс-центр ГИБДД добавляет, что из-за гололеда в городе всего за два часа случилось 12 крупных аварий.

По предварительным данным, в ДТП, кроме самих транспортных средств, никто не пострадал.