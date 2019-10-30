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Затопило все: уровень реки Томь резко поднялся в Новокузнецке

Василиса Морозова
08:44 30.10.2019
Уровень воды в реке Томь быстро приближается к критической отметке в 630 сантиметров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mzk_love, Вконтакте

В Новокузнецке после сильных дождей резко поднялся уровень воды в реке Томь. В городе объявлено штормовое предупреждение, рассказала ведущий гидролог Кемеровского гидрометцентра Олеся Михалева.

«Объявлено штормовое предупреждение по Новокузнецку в связи с подъемом уровня воды в реке Томь до 570 см по данным замеров на гидрологическом посту Новокузнецка на 8:00 (4:00 мск) сегодняшнего дня», - отметила она.

По ее словам, осталось 60 см до опасного уровня, так как при уровне 630 см начнется паводок. Есть вероятность подтопления прибрежных территорий, выхода воды на пойменные участки.

На территории Кузбасса в течение недели шли обильные дожди. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни уровень воды в реках все-таки опустится, а осадки продолжат выпадать только на востоке региона и в горных районах на юге.

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