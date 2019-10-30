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В МИД Турции назвали условия вывода войск из Сирии

Василиса Морозова
07:48 30.10.2019
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие силы пока остаются в Сирии.
В МИД Турции назвали условия вывода войск из Сирии
© Фото: zhengsiyuan, XinHua, Globallookpress

Турецкие военные будут в Сирии до тех пор, пока сирийские правительственные войска не смогут самостоятельно защитить свою территорию от террористов. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара выведет войска, когда вся территория Сирии будет передана официальным властям. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда сирийский режим в конце данного политического процесса будет способным для защиты территории своей страны и сможет ликвидировать террористические организации, тогда вся территория страны будет передана Сирии, мы говорим о территориальной целостности данной страны», - подчеркнул он.

Чавушоглу ранее сообщил, что военная операция Турции против курдов на северо-востоке Сирии носит временный характер.

Напомним, 9 октября Анкара заявила о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдских военных формирований Рабочей партии Курдистана (РПК). Через неделю США и Турция пришли к договоренности о временном прекращении огня в САР, чтобы позволить курдам покинуть территории на границе с Турцией.

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