Названы самые вредные для здоровья человека продукты

Ученые из университетов Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) выяснили, что самым вредным для здоровья и окружающей среды продуктом является мясо. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее Межправительственная группа экспертов ООН рекомендовала есть больше растительной пищи, чтобы быть более здоровыми, а также чтобы помочь природе. Для обоснования этих рекомендаций ученые решили проанализировать различные продукты.

В ходе исследования специалисты разделили продукты на 15 категорий и изучили их влияние на организм человека, а также окружающую среду. Оказалось, что вредные для людей продукты значительно влияли и на среду вокруг них, а «здоровая» пища, в том числе фрукты, овощи, орехи, оливковое масло и цельнозерновые крупы, не так сильно влияют на окружающую среду, как красное мясо (говядина, свинина, баранина). В результате производства мяса в атмосферу выделяется больше парниковых газов, занимая больше площадей.

При этом, отметили эксперты, были и исключения. Так, условно здоровая рыба умеренно вредила природе, а вот вредные сладкие напитки не приносили ничего плохого.