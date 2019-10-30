Ветер сорвал крышу пятиэтажки в Тулуне

В ночь на 30 октября в Тулуне у пятиэтажного жилого дома снесло крышу порывами сильного ветра. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Инцидент случился 30 октября по адресу: Островского, 16. В Иркутской области произошло резкое ухудшение погоды, в большинстве районов прошли снегопады и порывы ветра достигали 21 м/с.

«Вследствие порывов ветра произошел срыв кровли на двухподъездном пятиэтажном жилом доме на площади 600 кв. м. Повреждено восемь легковых автомобилей», - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.

В результате ЧП никто не пострадал. Спасатели расчистили завалы и проходы к подъездам, а также освободили проезд от мусора.

В МЧС предупредили, что 30 октября местами ветер может усилиться до 25-27 м/с. Кроме того, в городе ожидается метель. После чего придут дожди с мокрым снегом и гололедица.