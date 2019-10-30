Назван продукт, который снижает «плохой» холестерин

Авокадо содержит полезные жиры, каротиноиды и полезные витамины и вещества. Если употреблять в пищу один плод авокадо в день, то уровень «вредного» холестерина может снизиться, укрепится сердечно-сосудистая система.

К такому мнению пришли американские исследователи Университета штата Пенсильвания.

«В авокадо действительно много полезных жиров, каротиноидов, которые важны для здоровья глаз, и других питательных веществ», - считает одна из авторов работы, профессор Пенни Крис-Этертон.

Ученые провели эксперимент, где наблюдали за 45 участниками с лишним весом или ожирением. Их диета была разбита на три схемы: на диету с низким содержанием жира, с умеренным содержанием, но дополненной источниками мононасыщенных жирных кислот и на диету с потреблением одного авокадо в день. Каждую диету соблюдали в течение пяти недель.

Спустя пять недель соблюдения диеты с употреблением авокадо у наблюдаемых стал ниже уровень липопротеинов низкой плотности, которые провоцируют образование «вредного» холестерина. Также у них были более высокие показатели лютеина и антиоксидантов, чем до начала эксперимента.

Результаты эксперимента были опубликованы на портале EurekAlert.

«Следовательно, люди должны рассмотреть возможность добавления авокадо в свой рацион здоровым способом, например, на тостах из цельной пшеницы или в качестве вегетарианского соуса», - считают эксперты.

Один плод авокадо содержит 20 различных витаминов, минералов и антиоксидантов. В одном 250-граммовом фрукте содержится суточная норма жиров – 50-55 граммов.