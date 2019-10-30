НBO сообщил о новом спин-оффе «Игры престолов»

Телекана HBO аннонсировал новый приквел к сериалу «Игра Престолов» об истории династии дома Таргариенов, сообщает издание The Verge.

За основу сюжета будет взят цикл романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, действия которого будут разворачиваться за 300 лет до основного сериала и расскажут об истории одного из великих домов Вестероса - дома Таргариенов.

На данный момент известно, что HBO заказал 10 серий.

Режиссером спин-оффа будет Мигель Сапочник, снявший две серии пятого сезона, а также два последних эпизода шестого сезона «Игры Престолов». В 2016 году за одну из них он был удостоен премии Emmy в номинации «Лучшая режиссура драматического сериала».