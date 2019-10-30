НBO сообщил о новом спин-оффе «Игры престолов»
В основу сюжета ляжет история династии дома Таргариенов, которые сражаются в гражданской войне за 300 лет до событий, происходящих в основной киносаге.
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Телекана HBO аннонсировал новый приквел к сериалу «Игра Престолов» об истории династии дома Таргариенов, сообщает издание The Verge.
За основу сюжета будет взят цикл романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, действия которого будут разворачиваться за 300 лет до основного сериала и расскажут об истории одного из великих домов Вестероса - дома Таргариенов.
На данный момент известно, что HBO заказал 10 серий.
Режиссером спин-оффа будет Мигель Сапочник, снявший две серии пятого сезона, а также два последних эпизода шестого сезона «Игры Престолов». В 2016 году за одну из них он был удостоен премии Emmy в номинации «Лучшая режиссура драматического сериала».