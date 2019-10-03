«Жертвенное животное»: как убивали журналиста Джамаля Хашогги

Спецслужбы Турции установили в консульстве Саудовской Аравии прослушивающие устройства еще задолго до жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги. Но прослушивание происходило не в прямом эфире, поэтому предотвратить случившееся не было возможности. Однако подготовка и процесс исполнения были полностью записаны.

Адвокат Хелена Кеннеди и спецдокладчица ООН по вопросу внесудебных убийств Аньес Каламар из группы международных экспертов прослушали 45 минут аудиозаписи и рассказали, что происходило в консульстве, пишет BBC.

Речь идет о саудовском журналисте, который жил в США и был колумнистом The Washington Post. В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле второго октября 2018 года его сначала задушили, а после - расчленили. Труп мужчины до сих пор не найден.

«Очевидно, что согласие Турции предоставить мне доступ к записям основывалось на желании помочь мне доказать факт планирования и предварительного сговора», - считает Каламар.

После того, как Хашогги посетил консульство, чтобы сделать запрос документов о разводе, сотрудники позвонили в Эр-Рияд и рассказали о его визите. Есть версия, что первый звонок был совершен советнику принца Сауду аль-Кахтани, главе коммуникационного офиса наследного принца. Известно как минимум о четырех звонках от 28 сентября между консульством в Стамбуле и Эр-Риядом, в одном из разговоров говорится о проведении сверхсекретной миссии, которая является «национальным долгом».

Второго октября Хашогги пригласили за документами. Пока они с невестой добирались до консульства, в дипмиссии приехавший саудовский судмедэксперт Салах аль-Тубейги рассказывал, что любит вскрывать трупы под музыку.

«Впервые в жизни мне придется резать прямо на полу. Даже если ты мясник, ты подвешиваешь тушу, чтобы ее разделать», - говорил он.

При этом убийцы называли Хашогги «жертвенным животным».

Исходя из записей, Хашогги сначала сообщили о наличии ордера Интерпола на его задержание. Хашогги при этом отказался написать сообщение своему сыну о том, что с ним все в порядке.

По словам Каламар, Хашогги сначала до конца не осознавал, что с ним произойдет. Он спрашивал, собираются ли его украсть или сделать инъекцию.

«Звуки, которые следуют за этим диалогом, говорят о том, что в этот момент его душат. Возможно, ему надели пакет на голову. Рот ему тоже зажали - насильственно - возможно, рукой или чем-либо еще», - добавила Каламар.

В январе 2019 года власти Саудовской Аравии начали судить 11 обвиняемых в убийстве Хашогги. В их числе и аль-Тубейги, но предполагаемого организатора преступления - аль-Кахтани - нет.

В своей последней статье Хашогги написал об отсутствии свободы слова в арабских странах и обвинил власти в давлении на местные СМИ.