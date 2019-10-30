Конгресс США поддержал пакет санкций против Турции

Во вторник, 29 октября, конгрессмены Соединенных штатов одобрили пакет санкций против Турции и ее финансового сектора из-за проведения военной операции на северо-востоке Сирии и покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

Данный проект получил название PACT Act - Protect Against Conflict by Turkey Act («Закон о защите от конфликта со стороны Турции») и обязывает лидера США Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в частности против министра национальной обороны Хулуси Акара, сообщает ТАСС.

В свою очередь Министерство иностранных дел Турецкой Республики, 30 октября, осудило решение американских конгрессменов одобрить новый пакет санкций против Турции.

«Проект санкций, которые направлены против наших должностных лиц и вооруженных сил, несовместим с основами сотрудничества наших стран в рамках НАТО и противоречит договоренностям по Сирии», - сообщается на сайте ведомства.

Турецкие дипломаты просят США принять необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Напомним, что 17 октября в ходе переговоров вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре было достигнуто соглашение о прекращении огня в Сирии.