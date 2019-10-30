МИД России следит за процессом разведения сил в Золотом

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что в российском МИД «внимательно следят» за разведением вооруженных формирований в Золотом.

«Мы внимательно следим за тем, как осуществляется процесс разведения сил в Золотом, но еще необходимо дождаться сообщения о том, как пойдет процесс в Петровском», - уточняет Грушко.

По его словам, от успешного завершения процесса разведения сил в Золотом и Петровском зависит перспектива встречи «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция).

«Если эти условия, которые разделяют наши французские и германские партнеры, будут выполнены, тогда открывается перспектива для созыва встречи в "нормандском формате"», - сказал заместитель министра иностранных дел России ТАСС.

29 октября в районе населенного пункта Золотое начался процесс отвода сил от линии соприкосновения. Силовики и ополченцы запустили в небо зеленые сигнальные ракеты.

Дата возобновления разведения сил у Петровского согласована «в соответствии с планом-графиком». Согласно Рамочному решению контактной группы в Минске, населенный пункт Петровское входит в список пилотных участков разведения сил в Донбассе.