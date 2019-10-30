В Киеве подсчитали затраты на восстановление Донбасса
На восстановление подконтрольных Украине территорий потребуется 372 миллиона евро, сообщил первый заместитель главы офиса президента.
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
На инвестиционном форуме в Мариуполе первый заместитель главы офиса лидера Украины Сергей Трофимов заявил, что на восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса потребуется 372 миллиона евро.
«И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей», - передают слова чиновника «Украинские новости».
Он подчеркнул, что только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6,8 тысячи объектов жилого фонда.
На реконструкцию транспортной инфраструктуры пойдет 231 миллион евро, на восстановление жилых домов, промышленных и административных зданий - 72 миллиона, отметил Трофимов.