Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

В Киеве подсчитали затраты на восстановление Донбасса

Светлана Головина
04:05 30.10.2019
На восстановление подконтрольных Украине территорий потребуется 372 миллиона евро, сообщил первый заместитель главы офиса президента.
В Киеве подсчитали затраты на восстановление Донбасса
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

На инвестиционном форуме в Мариуполе первый заместитель главы офиса лидера Украины Сергей Трофимов заявил, что на восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса потребуется 372 миллиона евро.

«И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей», - передают слова чиновника «Украинские новости».

Он подчеркнул, что только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6,8 тысячи объектов жилого фонда.

На реконструкцию транспортной инфраструктуры пойдет 231 миллион евро, на восстановление жилых домов, промышленных и административных зданий - 72 миллиона, отметил Трофимов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.10.2019, 12:45
Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные
Дата30.10.2019, 05:00
«Князь Владимир» провел пуск ракеты «Булава» из подводного положения
Дата28.10.2019, 01:30
Лев Яшин: история жизни и воспоминания о великом футбольном вратаре
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата28.10.2019, 17:30
Две субмарины-носители «Калибров» заложат на «Адмиралтейских верфях»
Дата29.10.2019, 06:20
Рассекречены данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
04:41 В стране и мире
Видео
МИД России следит за процессом разведения сил в Золотом
04:05 В стране и мире
В Киеве подсчитали затраты на восстановление Донбасса
23:55 В стране и мире
Видео
Националисты устроили митинг в Киеве из-за разведения сил в Золотом: видео
21:59 В стране и мире
Видео
В ЛНР рассказали о начале отвода войск в районе Золотого
21:29 В стране и мире
Видео
В ОБСЕ заявили о подготовке большого обмена пленными между Киевом и Донбассом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:40 В стране и мире
НBO сообщил о новом спин-офф «Игры престолов»
05:11 В стране и мире
Жену солиста «Иванушек» Олега Яковлева обвинили в его смерти
05:01 Армия
Видео
Минобороны показало видео пуска «Булавы» подлодкой «Князь Владимир»
05:00 Армия
Видео
«Князь Владимир» провел пуск ракеты «Булава» из подводного положения
04:58 В стране и мире
Конгресс США поддержал пакет санкций против Турции
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Снесенные ветром: ураганы обрушились на несколько регионов России
Видео
Многоуровневая парковка рухнула и погребла под собой людей: видео
Видео
Охранники бара в Казани избили молодоженов: видео
Ветеринар назвал опасные для здоровья собак продукты
Видео
Гигантский крокодил заглотил собаку, не оставив ей шансов спастись: видео
Видео
Наш ответ санкциям: американские энтузиасты рассказывают правду о роли СССР во Второй мировой войне
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.