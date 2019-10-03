И снова протесты: в Киеве тысячи украинцев митингуют из-за «формулы Штайнмайера»

Тысячи украинцев вышли на митинг против подписания Киевом «формулы Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе, который проходит на площади Независимости у здания офиса президента страны Владимира Зеленского.

На опубликованных местными СМИ кадрах видно, как митингующие собрались на площади с флагами Украины и плакатами «Нет капитуляции». Протестующие требуют запретить любые особые правовые режимы, которые могут ограничивать независимость страны или действие национального законодательства на отдельных ее территориях, а также признание выборов в любом формате на Украине, которые не находятся под военным или административным контролем государства.

На митинге присутствуют полицейские для обеспечения порядка, при этом в Киеве в целом обстановка спокойная.

Контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера» на встрече в Минске. «Формула Штайнмайера» подразумевает определение механизма реализации закона об особом статусе ДНР и ЛНР на временной основе в день местных выборов и на постоянной - после подведения итогов выборов.