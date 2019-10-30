Военная полиция РФ в Сирии: как прокладывается маршрут патрулирования у границы с Турцией

На улицах Эль-Камышлы, самого крупного города на северо-востоке Сирии, к патрулям российской военной полиции уже привыкли. Каждый день у них разный маршрут, почти всегда - вдоль границы с Турцией.

«Сейчас идет рекогносцировка маршрута и пунктов пропуска, где в дальнейшем мы будем совершать совместное патрулирование с турецкой стороной», - рассказал офицер военной полиции ВС РФ Александр.

Раньше военных полицейских сопровождали курдские отряды самообороны, которые обеспечивали безопасность в регионе. Сейчас они уже отвели свои вооруженные формирования от границы с Турцией. Справились еще до истечения срока, установленного сочинским меморандумом, - шести вечера 29 октября. За время совместной работы наши военные полицейские определили маршруты патрулей.

© Минобороны РФ

«Там в отделении сирийско-турецкая граница. Во время патрулирования мы то приближаемся к ней практически вплотную то отходим на несколько километров. Но она практически всегда на расстоянии видимости», - передает корреспондент «Звезды» Павел Ремнев с места событий.

Район патрулирования не очень обширный. По условиям сочинского меморандума, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом - не более 10 километров вглубь сирийской территории. Общая протяженность маршрута - 120 километров.

© Минобороны РФ

«То, как дороги обозначены на картах, очень часто не совпадает с действительностью. Поэтому сейчас идет прокладка нескольких маршрутов - для того, чтоб мы имели всегда основной, запасной маршруты движения. И сейчас идет именно разведка местности, разведка маршрутов, разведка дорог», - отмечает офицер военной полиции.

Поэтому «Тигры» довольно часто останавливаются: патрульные сверяются с картами, уточняют детали маршрута.

В дальнейшем начинается совместное патрулирование наших военных полицейских и турецких военнослужащих. Со стороны России все условия выполнены - в регион переброшено еще 300 человек и два десятка единиц бронетехники.