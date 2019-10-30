Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Военная полиция РФ в Сирии: как прокладывается маршрут патрулирования у границы с Турцией

Павел Ремнев
05:02 30.10.2019
По словам военнослужащего ВС РФ, в настоящее время идет рекогносцировка маршрута и пунктов пропуска, где в дальнейшем мы будем совершать совместное патрулирование с турецкой стороной.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

На улицах Эль-Камышлы, самого крупного города на северо-востоке Сирии, к патрулям российской военной полиции уже привыкли. Каждый день у них разный маршрут, почти всегда - вдоль границы с Турцией.

«Сейчас идет рекогносцировка маршрута и пунктов пропуска, где в дальнейшем мы будем совершать совместное патрулирование с турецкой стороной», - рассказал офицер военной полиции ВС РФ Александр.

Раньше военных полицейских сопровождали курдские отряды самообороны, которые обеспечивали безопасность в регионе. Сейчас они уже отвели свои вооруженные формирования от границы с Турцией. Справились еще до истечения срока, установленного сочинским меморандумом, - шести вечера 29 октября. За время совместной работы наши военные полицейские определили маршруты патрулей.

© Минобороны РФ

«Там в отделении сирийско-турецкая граница. Во время патрулирования мы то приближаемся к ней практически вплотную то отходим на несколько километров. Но она практически всегда на расстоянии видимости», - передает корреспондент «Звезды» Павел Ремнев с места событий.

Район патрулирования не очень обширный. По условиям сочинского меморандума, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом - не более 10 километров вглубь сирийской территории. Общая протяженность маршрута - 120 километров.

© Минобороны РФ

«То, как дороги обозначены на картах, очень часто не совпадает с действительностью. Поэтому сейчас идет прокладка нескольких маршрутов - для того, чтоб мы имели всегда основной, запасной маршруты движения. И сейчас идет именно разведка местности, разведка маршрутов, разведка дорог», - отмечает офицер военной полиции.

Поэтому «Тигры» довольно часто останавливаются: патрульные сверяются с картами, уточняют детали маршрута.

В дальнейшем  начинается совместное патрулирование наших военных полицейских и турецких военнослужащих. Со стороны России все условия выполнены - в регион переброшено еще 300 человек и два десятка единиц бронетехники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.10.2019, 12:45
Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные
Дата30.10.2019, 05:00
«Князь Владимир» провел пуск ракеты «Булава» из подводного положения
Дата28.10.2019, 01:30
Лев Яшин: история жизни и воспоминания о великом футбольном вратаре
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата28.10.2019, 17:30
Две субмарины-носители «Калибров» заложат на «Адмиралтейских верфях»
Дата29.10.2019, 06:20
Рассекречены данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
05:02 В стране и мире
Видео
Военная полиция РФ в Сирии: как прокладывается маршрут патрулирования у границы с Турцией
04:58 В стране и мире
Конгресс США поддержал пакет санкций против Турции
01:57 В стране и мире
Видео
Турция начала разминирование в зоне совместного патрулирования с Россией
00:41 В стране и мире
Видео
Лавров назвал «незаконным» желание США контролировать нефтяные поля в Сирии
23:57 В стране и мире
Видео
«Общая большая победа»: итоги министерской встречи астанинского формата в Женеве
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:11 В стране и мире
Жену солиста «Иванушек» Олега Яковлева обвинили в его смерти
05:01 Армия
Видео
Минобороны показало видео пуска «Булавы» подлодкой «Князь Владимир»
05:00 Армия
Видео
«Князь Владимир» провел пуск ракеты «Булава» из подводного положения
04:58 В стране и мире
Конгресс США поддержал пакет санкций против Турции
04:41 В стране и мире
Видео
МИД России следит за процессом разведения сил в Золотом
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Снесенные ветром: ураганы обрушились на несколько регионов России
Видео
Многоуровневая парковка рухнула и погребла под собой людей: видео
Видео
Охранники бара в Казани избили молодоженов: видео
Ветеринар назвал опасные для здоровья собак продукты
Видео
Гигантский крокодил заглотил собаку, не оставив ей шансов спастись: видео
Видео
Наш ответ санкциям: американские энтузиасты рассказывают правду о роли СССР во Второй мировой войне
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.