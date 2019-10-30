Дым от пожаров в Калифорнии сняли из космоса

Разрушительный пожар «Кинкейд» в Калифорнии в округе Сонома был запечатлен космическим агентством NASA из космоса. Фотография была опубликована на официальной странице ведомства в Twitter.

На снимке со спутника дымовой шлейф отмечен красными точками.

Сложности с ликвидацией возгорания возникают из-за крайне сухой погоды и сильного ветра.

На всей территории штата губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Лос-Анджелес и Сонома.

Во избежание возгорания оборудования и безопасности жителей, коммунальные компании решили отключить электроснабжение.