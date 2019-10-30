Летчики НАТО похвастались сопровождением «мощного Су-35»

Бельгийские ВВС во время дежурства в Балтийском регионе, сопроводили российские самолеты. В их числе - Су-35, который военные летчики назвали «мощным».

«Дислоцированные в настоящее время вблизи северо-восточной границы НАТО истребители F-16 успешно перехватили сегодня некоторые российские самолеты, среди которых мощный Су-35 "Фланкер" (Flanker-Е+ по кодификации НАТО - ред.)», - сообщило ВВС Бельгии в Twitter.

Также представители ВВС Бельгии отметили «большую работу», которую проделали бельгийские пилоты и наземный персонал, благодаря которой «европейское воздушное пространство НАТО стало безопасным».

Бельгийские ВВС входят в состав патрульной миссии НАТО в странах Балтии. Сопровождением российских самолетов Бельгия «хвастается» не впервые. Например, в сентябре российский Ту-160 сопровождали ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции.

Минобороны России отмечает, что границы других государств при полетах не нарушаются. Они выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.