Момент падения самолета на дома в США попал на видео
В результате крушения самолета начался пожар, охвативший три дома.
© Видео: Divya Jain Bhuptani, Facebook, ТРК "Звезда" © Фото: Divya Jain Bhuptani, Facebook
В штате Нью-Джерси городе Вудбридж самолет упал на жилой дом. Падение легкомотороного самолета Cessna 414 запечатлела камера видеонаблюдения одного из домов.
В результате происшествия начался пожар, который перекинулся на соседние дома. Мэр города Джон Маккормак отметил, что десятки пожарных прибыли на место быстро.
Воздушное судно потерпело крушение утром 29 октября. Пилот скончался, а пострадавших «на земле» нет, так как в доме никого не было, сообщает PIX 11.