Устроивший скандал на «Евровидении» украинский пранкер напал на Тимберлейка: видео

Украинский пранкер Виталий Седюк напал на певца Джастина Тимберлейка.

Скандальный инцидент произошел во время недели моды в Париже. Тимберлейк прибыл на показ бренда Louis Vuitton. Когда он заходил в здание, пранкер схватил певца за ногу сзади и предпринял попытку сбить артиста с ног. Однако дебошира остановила охрана.

Кадры позже появились в Сети.

Виталий Седюк известен своими вопиющими выходками. В 2017 году на «Евровидении» он выбежал на сцену, обернутый в австралийский флаг, и снял штаны.