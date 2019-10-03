Устроивший скандал на «Евровидении» украинский пранкер напал на Тимберлейка: видео
Пранкер схватил певца за ногу и отказывался отпускать.
© Видео: other viewnews, Youtube © Фото: other viewnews, YouTube
Украинский пранкер Виталий Седюк напал на певца Джастина Тимберлейка.
Скандальный инцидент произошел во время недели моды в Париже. Тимберлейк прибыл на показ бренда Louis Vuitton. Когда он заходил в здание, пранкер схватил певца за ногу сзади и предпринял попытку сбить артиста с ног. Однако дебошира остановила охрана.
Кадры позже появились в Сети.
Виталий Седюк известен своими вопиющими выходками. В 2017 году на «Евровидении» он выбежал на сцену, обернутый в австралийский флаг, и снял штаны.