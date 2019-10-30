Минздрав готов рассмотреть запрет на детское шампанское
По мнению главного внештатного психиатра-нарколога ведомства безалкогольное игристое является своеобразной рекламой настоящего алкоголя.
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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн поддерживает предложение депутата Госдумы Виталия Милонова запретить в России продажу детского безалкогольного шампанского, так как оно является своеобразной рекламой настоящего алкоголя.
«Детское шампанское - это прямая пропаганда алкогольного стиля жизни. Мы выступаем против подобных вещей», - заявил Брюн.
Разговоры о запрете детского игристого ведутся не первый год, но теперь ведомство готово тщательно заняться этим вопросом.
Врачи советуют отказаться от напитков подобных детскому шампанскому и другой сладкой газировки в пользу соков.