Минздрав готов рассмотреть запрет на детское шампанское

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн поддерживает предложение депутата Госдумы Виталия Милонова запретить в России продажу детского безалкогольного шампанского, так как оно является своеобразной рекламой настоящего алкоголя.

«Детское шампанское - это прямая пропаганда алкогольного стиля жизни. Мы выступаем против подобных вещей», - заявил Брюн.

Разговоры о запрете детского игристого ведутся не первый год, но теперь ведомство готово тщательно заняться этим вопросом.

Врачи советуют отказаться от напитков подобных детскому шампанскому и другой сладкой газировки в пользу соков.