Древний замок XIV века полыхает в Японии: видео
Сооружение входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
© Видео: ryukyushimpo, nhk_news, Signoline921, Twitter
В замке Сюри в южной японской префектуре Окинава произошел серьезный пожар. Судя по кадрам с места, огонь уже уничтожил большую часть сооружения.
На месте работают пожарные расчеты, которые пытаются локализовать возгорание. О пострадавших на данный момент информации не поступало.
Построенный в XIV веке замок Сюри признан частью всемирного наследия ЮНЕСКО