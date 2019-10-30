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В Сирии призвали курдов присоединиться к правительственной армии

Дарья Михалина
22:55 30.10.2019
Входящие в вооруженную коалицию «Силы демократической Сирии» курдские отряды могут быть включены в состав правительственных сил.
В Сирии призвали курдов присоединиться к правительственной армии
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa ,Globallookpress

Министерство обороны Сирии призвало курдских ополченцев вступить в ряды сирийской армии для того, чтобы противостоять «турецкой агрессии».

При этом в военном ведомстве пообещали урегулировать проблемы тех, кто ранее уклонялся от службы.

«Нам в Сирии противостоит один враг, и мы, народ единой страны, будь то арабы или курды», - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает агентство SANA, призыв ориентирован на группировку, которая была отведена от сирийско-турецкой границы с соответствии с Сочинским меморандумом.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил ход выполнения договоренностей, достигнутых Россией и Турцией в Сочи.

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