В Сирии призвали курдов присоединиться к правительственной армии
Входящие в вооруженную коалицию «Силы демократической Сирии» курдские отряды могут быть включены в состав правительственных сил.
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Министерство обороны Сирии призвало курдских ополченцев вступить в ряды сирийской армии для того, чтобы противостоять «турецкой агрессии».
При этом в военном ведомстве пообещали урегулировать проблемы тех, кто ранее уклонялся от службы.
«Нам в Сирии противостоит один враг, и мы, народ единой страны, будь то арабы или курды», - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает агентство SANA, призыв ориентирован на группировку, которая была отведена от сирийско-турецкой границы с соответствии с Сочинским меморандумом.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил ход выполнения договоренностей, достигнутых Россией и Турцией в Сочи.