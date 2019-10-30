В Сирии призвали курдов присоединиться к правительственной армии

Министерство обороны Сирии призвало курдских ополченцев вступить в ряды сирийской армии для того, чтобы противостоять «турецкой агрессии».

При этом в военном ведомстве пообещали урегулировать проблемы тех, кто ранее уклонялся от службы.

«Нам в Сирии противостоит один враг, и мы, народ единой страны, будь то арабы или курды», - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает агентство SANA, призыв ориентирован на группировку, которая была отведена от сирийско-турецкой границы с соответствии с Сочинским меморандумом.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил ход выполнения договоренностей, достигнутых Россией и Турцией в Сочи.