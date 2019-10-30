Минфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах

Налог для самозанятых может быть распространен еще на 19 регионов с 1 января 2020 года. С соответствующей инициативой выступил Минфин России. Законопроект доступен для ознакомления на сайте правовой информации.

Так, к эксперименту могут присоединится Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, автономный округ Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Башкортостан.

Позже налоговый режим может начать действовать во всех регионах страны.

Впервые налог для самозанятых начала действовать в 2019 году. Эксперимент распространился на такие регионы, как Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан.