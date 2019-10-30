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Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме и сэкономить

Светлана Головина
02:12 30.10.2019
Автолюбителям не рекомендуют задерживаться с подготовкой своего транспорта к зиме, так как уже на этой недели температура воздуха опустится до отметки ниже нуля и начнутся первые заморозки.
Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме и сэкономить
© Фото: pixabay.com

В связи с ухудшением погодных условий в Центральной части России, эксперты советуют не затягивать автолюбителям с подготовкой транспортного средства к зиме и взять на заметку несколько советов.

Перед началом движения автомобиль обязательно нужно прогревать, так как нагревание деталей двигателя происходит неравномерно, заявляет эксперт Михаил Колодчкин.

«Днище поршня благодаря возгоранию топливовоздушной смеси нагревается быстро, в то время как маслосъемные кольца и стенки цилиндра - медленнее. В таком случае, резкий старт после запуска двигателя может привести к сокращению ресурса поршневых колец», - передают слова эксперта «Известия».

Не стоит забывать и про моторное масло. Для удобства водителей производители стали выпускать универсальный продукт, который можно использовать независимо от сезона. Но некоторые автолюбители, когда пробег автомобиля превышает отметку 150 тысяч километров, переходят на более вязкие составы, не задумываясь, что именно такой тип масла может привести к проблеме пуска мотора в холодную погоду.

«Конечно, не всегда выбор масла для зимней эксплуатации можно остановить на "нулевке", для многих моторов хорошим вариантом на зиму будет масло с индексом 5W», - сообщается в материале.

Также было отмечено, что перед использованием любого масла стоит ознакомиться с инструкцией эксплуатации автомобиля, в которой указан коридор вязкости.

Следующее, о чем просят не забывать специалисты, не стоит оставлять транспортное средство надолго на улице в мороз.

Батарея из-за замерзания электролита может деформироваться, а в электролите с большой долей вероятности произойдут необратимые процессы, которые можно исправить лишь заменой АКБ.

Одним из самых важных этапов подготовки автомобиля к зиме эксперты считают обзор лобового стекла. Зачастую простые дворники подвержены обледенению и, когда на стекле скапливается большой слой наледи или реагента, они с этим просто не справляются и дальнейшее движение может привести к ДТП.

Избежать такой проблемы могут автовладельцы, у которых есть опция «обогрев лобового стекла». Тем, у кого ее нет, рекомендуется использовать бескаркасные зимние стеклоочистители, где каркас всей щетки спрятан в чехол.

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