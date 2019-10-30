Пожарная влетела в полный пассажиров автобус в Томске: видео

В Томске пожарный автомобиль «Урал» столкнулся с такси Nissan Almera и автобусом ПАЗ. Инцидент произошел на пересечении проспекта Мира с улицей 79-й Гвардейской Дивизии.

По данным пресс-службы управления МВД в результате аварии пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Девять взрослых, 17-летнего подростка и двухлетнего ребенка госпитализировали в больницу.

В МВД отметили, что машина МЧС пересекала перекресток с проблесковыми маячками и сиреной. Управление СК РФ по региону начало проверку по факту произошедшего. Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.