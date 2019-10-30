Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Подмосковье

«Звезда» публикует кадры с места крупного ДТП в Подмосковье, на 159-м километре трассы М-9, где столкнулись фура и легковой автомобиль.

На кадрах видны последствия аварии. От удара легковушку вынесло на обочину и перевернуло.

В результате трагедии пять человек погибли. На месте работают экстренные службы.

Причины аварии устанавливаются. Предполагается, что один из водителей мог потерять управление транспортным средством из-за снегопада и отсутствия зимней резины.